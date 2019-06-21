Türkiye ve yurt dışında açtığı restoranlarla adından sıkça söz ettiren Nusret Gökçe, son olarak Yunanistan'ın en turistik adası Mikonos'ta lokanta açtı.

Birçok ünlü futbolcunun akın ettiği Nusret, fiş kesmediği için 48 saat kapatma cezası aldı.

Türkiye ve yurt dışında açtığı restoranlarla adından sıkça söz ettiren Nusret Gökçe 15 gün önce Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda Nusr-Et isimli et zincirinin yeni bir şubesini açmıştı.

Büyük ilgi gören restoranı teftiş eden maliyeciler, 25 bin 800 euro'luk (168 bin TL) ürüne fiş kesilmediğini tespit etti.

Teftiş sabah saatlerine kadar sürdü.

Lokantanın 2 gün kapalı kalacağı ve daha sonra para cezası kesileceği öğrenildi. İHA







