Ekonomi Son dakika... Ocak ayı İşsizlik rakamları belli oldu

Son dakika... Ocak ayı İşsizlik rakamları belli oldu

Ekonomi

Son dakika... Ocak ayı İşsizlik rakamları belli oldu

Merakla beklenen işsizlik verileri açıklandı. TÜİK'in verilerine göre işsizlik Ocak ayında yüzde 12.2 olarak gerçekleşti.

10 Mart 2021, Çarşamba 10:13 Son Güncelleme:
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Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre bin kişi azalarak 3 milyon 861 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile %12,2 seviyesinde gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %43,8 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 822 bin kişi artarak 27 milyon 706 bin kişi, istihdam oranı ise 1,2 puanlık artış ile %43,8 oldu.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %49,9 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 821 bin kişi artarak 31 milyon 567 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 1,2 puanlık artış ile %49,9 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta işsizlik oranı %24,7, istihdam oranı %30,1 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalışla %24,7, istihdam oranı 0,5 puan artarak %30,1 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,2 puan artarak %39,9 seviyesinde gerçekleşti.

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