Türkiye Son dakika! OGM'den Bingöl ve Tunceli'deki yangınlarla ilgili açıklama

Son dakika! OGM'den Bingöl ve Tunceli'deki yangınlarla ilgili açıklama

Türkiye

Son dakika! OGM'den Bingöl ve Tunceli'deki yangınlarla ilgili açıklama

Bingöl ve Tunceli'deki örtü yangını ile ilgili Orman Genel Müdürlüğü (OGM) açıklama yaptı.

01 Eylül 2021, Çarşamba 09:18 Son Güncelleme:
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Orman Genel Müdürlüğü, Bingöl ve Tunceli'deki örtü yangını ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Orman yangınlarına karadan ve karadan müdahalelerimiz devam ediyor." denildi ve müdahale ekipmanı sayılarına yer verildi.

Tunceli / Munzur Milli Parkı; 2 helikopter, 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi. Bingöl / Yayladere – Sarıtosun; 2 helikopter, 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi görevlendirildiğini belirtti.


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