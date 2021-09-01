Son dakika! OGM'den Bingöl ve Tunceli'deki yangınlarla ilgili açıklama
Bingöl ve Tunceli'deki örtü yangını ile ilgili Orman Genel Müdürlüğü (OGM) açıklama yaptı.
01 Eylül 2021, Çarşamba 09:18 Son Güncelleme:
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Orman Genel Müdürlüğü, Bingöl ve Tunceli'deki örtü yangını ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Orman yangınlarına karadan ve karadan müdahalelerimiz devam ediyor." denildi ve müdahale ekipmanı sayılarına yer verildi.
Tunceli / Munzur Milli Parkı; 2 helikopter, 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi. Bingöl / Yayladere – Sarıtosun; 2 helikopter, 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi görevlendirildiğini belirtti.