Orman Genel Müdürlüğü, Bingöl ve Tunceli'deki örtü yangını ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Orman yangınlarına karadan ve karadan müdahalelerimiz devam ediyor." denildi ve müdahale ekipmanı sayılarına yer verildi.

Tunceli / Munzur Milli Parkı; 2 helikopter, 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi. Bingöl / Yayladere – Sarıtosun; 2 helikopter, 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi görevlendirildiğini belirtti.



