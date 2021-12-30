Türkiye Son dakika! 'Öğretmenlik meslek kanunu' açıklaması! AK Parti duyurdu

Son dakika! 'Öğretmenlik meslek kanunu' açıklaması! AK Parti duyurdu

Türkiye

Son dakika! 'Öğretmenlik meslek kanunu' açıklaması! AK Parti duyurdu

Öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan açıklama geldi. Ünal, 'Cumhurbaşkanımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde müjdesini verdiği öğretmenlik meslek kanununa ilişkin teklifimizi yarın sabah Meclis Başkanlığına sunacağız. Bu kanunla öğretmenlik mesleğini kariyer haline getiriyoruz.' dedi. Ünal'ın açıklamasına göre, Meslekte 10 yılını tamamlayanlar uzman olacak ve 1000 TL maaşları artacak. Başöğretmen unvanı alanların maaşları 2 bin TL olarak artacak.

30 Aralık 2021, Perşembe 12:49 Son Güncelleme:
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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Cumhurbaşkanımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde müjdesini verdiği öğretmenlik meslek kanununa ilişkin teklifimizi yarın sabah Meclis Başkanlığına sunacağız. Bu kanunla öğretmenlik mesleğini kariyer haline getiriyoruz. Meslekte 10 yılını tamamlayanlar uzman olacak ve 1000 TL maaşları artacak. Başöğretmen unvanı alanların maaşları 2 bin TL olarak artacak." dedi.

Ayrıntılar geliyor...


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