Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi’nin TBMM’ye sunulduğunu belirterek, “Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifimiz TBMM’ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullanmıştı.



