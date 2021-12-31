Son dakika! Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin yasa teklifi AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifle; öğretmenliği kariyer haline getiren düzenleme, uzman, başöğretmenlik ünvanı da vererek maaşlarına bin ve 2 bin TL artış vermeyi öngörüyor.
31 Aralık 2021, Cuma 11:41 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi’nin TBMM’ye sunulduğunu belirterek, “Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifimiz TBMM’ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullanmıştı.
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