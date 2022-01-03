Son dakika: Okullar tatil edildi! İşte eğitime ara verilen iller...

Son dakika haberine göre; Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi. İşte okulların tatil edildiği şehirler...

VAN

Van’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları nedeniyle 3 Ocak 2022 Pazartesi günü İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerimizde ilk ve orta dereceli okullar (liseler dahil) 1 (bir) gün süreyle tatil edilmişti” denildi.

ERZİNCAN

Erzincan'da olumsuz hava şartları sebebiyle il genelinde tüm okullar 3 Ocak Pazartesi günü tatil edildi.

Erzincan Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 3 Ocak 2022 günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile çalışanlar da aynı tarihte idari izinli sayılacaktır” denildi.









GİRESUN

Giresun'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yaşanan yoğun kar yağışı ve sonrasında oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle Çamoluk ve Alucra ilçelerinde merkez ve köyler dahil tüm okullarda, 3 Ocak Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Şebinkarahisar ilçesinde ise sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler 3 Ocak Pazartesi günü bir gün izinli sayılacaklar, taşımalı eğitim kapsamı dışında ki öğrenciler ise eğitime devam edecekler" denildi.

ORDU

Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Akkuş, Gürgentepe ile Mesudiye ilçelerinde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

Kenttin yüksek kesimli ilçelerinde etkili olan kar yağışı eğitimin aksamasına neden oldu. Ordu Valiliği, yoğun kar yağışının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerimizde eğitime (3 Ocak 2022 Pazartesi günü) bir gün süre ile ara verilmiştir. Engeli olan ve hamile kamu görevlileri de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

IĞDIR

Iğdır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Aralık ilçesine bağlı Yenidoğan Köyünde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Aralık ilçesine bağlı Yenidoğan Köyünde eğitime 1 gün süreyle ara verildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince Yenidoğan Köyünde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildiği öğrenildi.



