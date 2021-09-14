Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, etrafında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit edilmesi nedeniyle kendini izole etti. Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Duşanbe'de bu hafta Afganistan meselesi ile ilgili yapılması planlanan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantılarına Putin'in bizzat değil, çevrim içi olarak katılacağı kaydedilen açıklamada, "Putin, çevresinde tespit edilen Kovid-19 vakalarıyla bağlantılı olarak belirli bir süre izolasyon durumuna uyması gerektiğini bildirdi." ifadesi kullanıldı.

Putin, dün Tokyo'da yapılan Paralimpik oyunlarında madalya kazanan sporcularla yaptığı konuşmada, etrafında Kovid-19 vakalarının arttığını ve kendisini izole etme durumunun söz konusu olduğunu söylemişti.

Bu arada Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada Putin’in etrafında çalışan bazı kimselerin yeni tip koronavirüse yakalandığını belirtti. Putin’in sağlığının yerinde olduğunu söyleyen Peskov, "Putin'in kendini izole etmesi işlerini aksatmıyor. Programlara çevrim içi katılacak." dedi.

RUSYA'DA EVDE VE HASTANEDE TEDAVİ GÖRENLERİN SAYISI EN YÜKSEK RAKAMA ULAŞTI

Rusya Koranavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 17 bin 837 artarak toplam vaka sayısı 7 milyon 176 bin 85'e ulaştı. Virüs kaynaklı olarak son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 781 artarken ölü sayısı toplam 194 bin 249'a çıktı.

Ülke genelinde salgının başlangıcından bu yana virüsten dolayı halihazırda hastane ve evde tedavi görenlerin 563 bin 803'e ulaşarak en yüksek rakama ulaştığı kaydedildi.

Bugüne kadar bu rakam en fazla 8 Ocak'ta 563 bin 754'e çıkmıştı.

PUTİN SABAH SAATLERİNDE MOSKOVA’DA ESAD İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da Beşşar Esad ile bir araya geldi. Öncesinde duyurulmayan görüşmeye ilişkin Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin Esad ile Kremlin Sarayı’nda görüştü.

Görüşmede, Esad’ın muhaliflerle yaptığı görüşmelerin önemli olduğuna işaret eden Putin, "Bu sürecin devam edeceğini umuyorum. Yalnızca Suriye'deki tüm güçlerin bir araya gelmesi, ülkenin kendi ayakları üzerinde durmasına ve kalkınmaya başlamasına izin verecektir." dedi.

Suriye topraklarının önemli bir bölümünün terörden arındırıldığını savunan Putin, "Teröristlere önemli zararlar verildi. Sizin liderliğinizdeki Suriye hükümeti bölgenin yüzde 90'ını kontrol ediyor. Bana göre asıl sorun, yabancı silahlı kuvvetlerin Birleşmiş Milletler kararı olmadan, sizin onayınız olmadan, uluslararası hukuka açıkça aykırı şekilde, ülkenin Suriye’nin belirli bölgelerinde bulunmasıdır.” diye konuştu.

Ülkenin tekrar inşa edilebilmesi için tümüyle meşru bir hükümet tarafından kontrol edilmesi gerektiğini anlatan Putin, "Ne yazık ki ülkenin bir kısmını kontrol etmekle kalmayan, aynı zamanda sivillere yönelik terör estiren eylemlerde bulunmaya devam eden teröristlerin direniş yuvaları hala varlığını sürdürüyor. Bununla birlikte, siviller kurtarılmış bölgelere geri dönüyor. Davetiniz üzerine sizi ziyaret ettiğimde, insanların evlerini nasıl tekrar kurduklarını, kelimenin tam anlamıyla barışçıl bir hayata dönmek için nasıl çalıştıklarını kendi gözlerimle gördüm." ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya ile Suriye arasındaki ticaretin de yılın ilk yarısında 3,5 kat artığını vurgulayarak, "Umuyorum ki ortak çabalarımızla Suriye halkının her anlamda yeniden ayağa kalkmasına, ekonominin, sosyal alanın, sağlık hizmetlerinin, her şeyden önce yeniden canlanmasına yardımcı olabiliriz." dedi.

ESAD'DEN RUSYA'YA TEŞEKKÜR

Esad ise Rusya’ya rejime verdiği destekten ötürü teşekkür ederek, "Ortak çabalarımızla uluslararası terörle mücadelede belirli sonuçlar elde ettik. Rus ve Suriye orduları, militanların kontrol ettiği alanların özgürleştirilmesinin yanı sıra mültecilerin dönüşü konusunda da önemli sonuçlar elde ettiler." diye konuştu.

Belirli ilerlemelerin kaydedildiği siyasi süreçlerin son üç yıldır durduğunu öne süren Esad, söz konusu "sorunları" çözmek için elinden geleni yapacaklarını iddia etti.

AA