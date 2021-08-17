Türkiye Son dakika! Ölçer Apartmanı selde çökmüştü...Müteahhit Mehmet Özkan gözaltında!

Son dakika! Ölçer Apartmanı selde çökmüştü...Müteahhit Mehmet Özkan gözaltında!

Türkiye

Son dakika! Ölçer Apartmanı selde çökmüştü...Müteahhit Mehmet Özkan gözaltında!

Ölçer Apartmanı Kastamonu Bozkurt'taki sel felaketinde çökmüştü. Ölçer Apartmanı müteahhidi Mehmet Özkan'ın İstanbul Esenyurt'ta gözatına alındı.

17 Ağustos 2021, Salı 16:55 Son Güncelleme:
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı müteahhidi Mehmet Özkan'ın İstanbul Esenyurt'ta gözatına alındığı bildirildi.


Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan, İstanbul Esenyurt'ta polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Selin vurduğu Bozkurt'ta Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı Ölçer Apartmanı yıkıldı. Binanın yıkılmasıyla birlikte kaybolan çok sayıda kişiden şimdiye kadar ikizler Kerem Ali ve Ayşe Miray Özdoğan (7) ile İclal Yücel'in (12) cansız bedenine ulaşıldı.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 11 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ölçer Apartmanı'nın 3 yıl önce yapan müteahhit Mehmet Özkan hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sel felaketinin ardından ilçeden ayrılan Mehmte Özkan, bugün İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerince gözaltına alındı.


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