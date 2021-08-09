Gündem Son dakika: Olimpiyat Milli Takımı’mıza Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik!

Son dakika: Olimpiyat Milli Takımı’mıza Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik!

Gündem

Son dakika: Olimpiyat Milli Takımı’mıza Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik!

'Tokyo 2020'den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Milli Takımı’mızı canı gönülden tebrik ediyorum. ' diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Madalya kazansın kazanmasın, her bir evladımız Türkiye'yi hakkıyla temsil etmiş, bizlere büyük gurur yaşatmıştır. Teşekkürler' ifadelerini kullandı.

09 Ağustos 2021, Pazartesi 12:26 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılan milli sporcuları tebrik etti. Erdoğan, "Tokyo 2020'den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Milli Takımı’mızı canı gönülden tebrik ediyorum. Madalya kazansın kazanmasın, her bir evladımız Türkiye'yi hakkıyla temsil etmiş, bizlere büyük gurur yaşatmıştır. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı görselde ise, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli ile gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ve Eray Şamdan'ın fotoğraflarıyla birlikte bronz madalya kazanan sporcuların isimleri yer aldı.


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