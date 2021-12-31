Son dakika: Ölüm şişesiyle poz vermiş! Su sanıp içerek can vermişti...

İzmir'de çalıştığı otelde su sandığı mermer cilası içince hayatını kaybeden halkla ilişkiler görevlisi Özde Çivici'nin (30), hastanedeyken kardeşi Eda Çivici ile çekilen son fotoğrafına ulaşıldı. Sabah'ın haberine göre, Fotoğrafta Eda Çivici bir elinde ablası Özde Çivici'nin içerek ölümüne neden olan içinde mermer sıvısı bulunan pet şişeyi tutarken, bir eliyle de serumu tutarken görülüyor.

DAKİKALAR ÖNCE PET ŞİŞEYLE FOTOĞRAF ÇEKİLMİŞ

Ablasının dakikalar sonra öleceğinden habersiz son fotoğrafı çektiren Eda Çivici, "Bu bizim son fotoğrafımızmış ablam. 27 Aralık 2021 anısına. Seni hep çok çok çok çok seviyorum. İyi ki benim ablamsın ve iyi ki varsın. Yeni ilk her şeyi sana anlatacağım. Yine seninle dertleşeceğim. Biz bu fotoğrafı çekilirken seninle sonrasında kahve içmeyi düşünüyorduk. Anısı kalsın dedik. Şimdi sen anım, anım oldum. Seni seviyorum meleğim hep benimlesin" sözleriyle duygularını özetledi.

YORGUN HALİ SON POZUNDA DİKKAT ÇEKİYOR

İzmir'in Selçuk ilçesinde 27 Aralık Pazartesi günü çalıştığı otelde su sandığı mermer cilasını içince hayatını kaybeden halkla ilişkiler görevlisi Özde Çivici'nin (30), hastanedeyken kardeşi Eda Çivici ile çekilen son fotoğrafına SABAH ulaştı. Eda Çivici'nin, bir elinde ablasının ölümüne neden olan, içinde mermer sıvısı bulunan pet şişeyi, bir eliyle de serumu tutarken görülen fotoğrafta, Özde Çivici'nin ne kadar bitkin olduğu gözlerinden anlaşılıyor.

NİŞANLISI KAZADA ÖLMÜŞ

Koreograf Hülya Akıllı (36), "10 yıllık arkadaştık. Aynı deri firmasında beraber mankenlik yapmıştık. Hayalleri olan ve hayat dolu biriydi. 2013'te büyük bir trafik kazası geçirmişti. Nişanlısı Tahsin Çetinçelik o kazada öldü. Özde de büyük yaralarla kurtuldu. Ondan sonra hayata tutundu. Çok hayal kırıklıkları oldu.

3-4 YUDUM İÇMİŞ TADINDAN ANLAYAMAMIŞ

Dünya güzeli bir kızdı. Mermer cilasından 3-4 yudum içmiş. Tadından anlayamamış. İçtikten sonra fark etmiş. Hatta ilk başta arkadaşları hastaneye götürmek isteyince, 'gerek yok' deyip, gülerek dalga geçmiş. Sonra kusunca hastaneye götürmüşler."

ÖLÜMÜNÜ KUŞKULU BULUYORUM

Tezgahtar Yonca Özbilen (45), "Aramızda 15 yaş farkı var. Hem kızım, hem arkadaşım, hem dostumdu. Ölümünden iki gün önce konuşmuştuk. Cıvıl cıvıl hayat dolu bir insandı. Evlenip, yuva kurmak, ileride kendine ait bir restoranı işletmek istiyordu. Kız kardeşinin anlattığına göre, olaydan önce odasına suyunu bırakmış.

Daha sonra gelen bir grubu karşılamış. Döndüğünde de masadaki suyu alıp içmiş. Sıvının mermer cilası olduğunu hissetmemiş. Tadı ve görüntüsü su ile benzerlik gösteren bir sıvıymış. Ölümünde ihmal varsa ortaya çıksın."









ÇOK SEVİLEN BİR İNSANDI

Özde Çivici'nin arkadaşı Özel Güvenlik İş Sendikası Ege Bölge Başkanı Deniz Karadağ da arkadaşını anlattı.

Karadağ Özde Çivici'yi şu sözlerle anlattı;

"2 hafta önce, çalıştığı otelde çay içip sohbet ettik. Özde hayat dolu, etrafında sevilen sayılan bir insandı. Kendinle barışıktı. İnsanları mutlu etmeye çalışırdı. Ölümünde ihmal var. Öğrencimin pisipisine ölmesine çok üzüldüm. Takipçisi olacağım" dedi.



















