Son dakika... Ömer Erdoğan koronavirüse yakalandı
Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan'ın covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
29 Nisan 2021, Perşembe 15:55 Son Güncelleme:
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testlerinde Teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'ın test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Hocamızın genel durumu iyi olup, Sağlık Bakanlığı protokollerince gerekli izolasyon ve takip sürecine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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