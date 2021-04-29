Futbol Son dakika... Ömer Erdoğan koronavirüse yakalandı

Son dakika... Ömer Erdoğan koronavirüse yakalandı

Futbol

Son dakika... Ömer Erdoğan koronavirüse yakalandı

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan'ın covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

29 Nisan 2021, Perşembe 15:55 Son Güncelleme:
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testlerinde Teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'ın test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Hocamızın genel durumu iyi olup, Sağlık Bakanlığı protokollerince gerekli izolasyon ve takip sürecine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.


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