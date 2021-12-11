Türkiye Son dakika: Omicron varyantı Türkiye'ye de sıçradı

Son dakika: Omicron varyantı Türkiye'ye de sıçradı

Türkiye

Son dakika: Omicron varyantı Türkiye'ye de sıçradı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 6 Omicron vakası tespit edildiğini açıkladı. Vakaların 5'inin İzmir'de 1'inin ise İstanbul'da olduğu ifade edildi.

11 Aralık 2021, Cumartesi 23:21 Son Güncelleme:
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