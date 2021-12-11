Haberler Türkiye Haberleri Son dakika: Omicron varyantı Türkiye'ye de sıçradı Son dakika: Omicron varyantı Türkiye'ye de sıçradı Türkiye Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 6 Omicron vakası tespit edildiğini açıkladı. Vakaların 5'inin İzmir'de 1'inin ise İstanbul'da olduğu ifade edildi. 11 Aralık 2021, Cumartesi 23:21 Son Güncelleme: 11.12.2021 23:26 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Omicron Yazarlarımızdan Birikmiş notlar Rauf Tamer “Yeşil Ekonomi” için çok çalışmamız şart Hakan Çelik Evde yapabileceğiniz bilgisayar tamirleri Murat Gülderen İyi Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı mı? Murat Çelik Hasan Fehmi Güneş Oral Çalışlar ‘Altın Kelebek’in en güzel yanı neydi? Şirin Sever Güneşin, mavinin ve yeşilin boyadığı kent: Muğla Banu Şen Türkiye’nin eli neden bu yavrulara ulaşmıyor? Erkut Can Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok Büşra Özbelli İstanbul dışında kazanmaya devam Doğukan Tevfik Meriç BUNLARI DA OKUYUN Meryem Betül Çavdar dünya şampiyonu SGK açıkladı: 31 Ocak 2022’ye kadar uzatıldı Bahçelievler’de alacak-verecek meselesi cinayetle bitti Sağa sinyal verip sola döndü! Yaşlı adamın feci ölümü Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD’ye taziye mesajı