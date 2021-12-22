Tıp Öğrencisi Onur Alp Eker, kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan ve arama çalışmaları devam ederken kurumuş bir dere yatağının kenarında cansız bedenine ulaşılmıştı. Türkiye'yi ağlatan olayda yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, genç adamın arkadaşına yolladığı ses kaydı dinleyenleri duygulandırdı.

Ankara'ra tıp öğrencisi Onur Alp Eker kaçan koyunun peşinden giderken kayboldu. Eker'in ailesinin yaptığı arama çalışmaları sonuç vermeyince polis ve jandarma ekiplerine haber verildi. Ekipler tarafından yapılan 3 günlük arama çalışması sonucunda Eker'in cansız bedeni bir dere yatağının kenarında bulundu.

ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Onur Alp Eker'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.





Eker'in otopsi raporunda, bedeninde ileri derecede çürüme nedeniyle yumuşak dokularda ayrıntılı travmatik değişim analizi yapılamadığı belirtilerek, iç organlarda da ayrıntılı değerlendirme yapılamadığı kaydedildi.

Eker'den kan ve idrar elde edilemediği aktarılan raporda, mevcut verilerle ölüm sebebi ve mekanizmasının bilenemediği ifade edildi.

TAKİPSİZLİK VERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Eker'in ölüm nedeninin belirlenemediği gerekçesiyle doğal ölüm sebebine bağlı takipsizlik kararı verildi.

YÜREK BURKAN SES KAYDI

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Onur Alp Eker'in yürek burkan bir ses kaydı ortaya çıktı. Onur Alp Eker'in aynı gün doğduğu arkadaşına yolladığı ses kaydı dinleyenleri ağlattı. Genç adamın arkadaşı da o ses kaydını ve Onur Alp Eker'in fotoğrafını instagram hesabından paylaştı.

Eker'in yakın arkadaşı şu ifadeleri kullandı:

"Sen de iyi ki doğmuşsun kardeşim benim. Nice yıllarımız olmasa da bana yaşattığın her an için teşekkür ederim... "











