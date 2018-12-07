OPEC kaynaklarına göre İran, ABD yatırımları kalkana kadar petrol üretimindeki kısıntıdan muaf tutulmak istiyor.

OPEC üyeleri, bu akşam OPEC dışı ülke temsilcileriyle bir araya gelecek. Burada ise en önemli soru, Rusya'nın vereceği yanıt. Moskova'dan son gelen haberler, petrol üretiminin kısılmasına yeşil ışık yakıldığı yolunda. Petrol fiyatlarının artmasını istemeyen ABD ise, petrol üretiminin düşürülmemesini istiyor ve özellikle bu konuda Suudi Arabistan'a baskı yapıyor.

Viyana'daki OPEC toplantısında üretim kısma anlaşmasının geleceği masaya yatırıldı. Toplantıda petrol üretiminde günlük 1-1,3 milyon varil kısıntı yapılması müzakere ediliyordu.

OPEC petrol üretimini 800 bin varil kısma kararı aldı. OPEC toplantısı toplam 1,2 milyon varillik üretim kesintisi kararıyla sona erdi.