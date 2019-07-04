Son dakika! Operasyonlar peş peşe geliyor! Gözaltılar var...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının İdari Yargı Hakimlik Sınavında usulsüzlük iddiasıyla başlattığı soruşturmada 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

2009 POLİS KOLEJİ GİRİŞ SINAVI'NA YÖNELİK FETÖ SORUŞTURMASI

2009 Polis Koleji Giriş Sınavı’na yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan 30 şüpheliden 12’si gözaltına alındı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 Polis Koleji Giriş Sınavı sorularının önceden ele geçirilerek FETÖ üyelerine dağıtılması ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, 30 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarttı. Şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinasyonunda 14 ilde sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 12 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların, Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirilmeye başlandığı belirtildi.