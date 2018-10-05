  • Haberler
  • Gündem
  • Son dakika: Ordu'da bir lisenin istinat duvarı çöktü, öğrenciler tahliye edildi

Son dakika: Ordu'da bir lisenin istinat duvarı çöktü, öğrenciler tahliye edildi

Ordu-Altınordu'da bir lisenin spor salonunun istinat duvarı çöktü, öğrenciler tahliye edlidi

05 Ekim 2018, Cuma 10:02 Son Güncelleme: 05 Ekim 2018, Cuma 10:17
A A

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, bölgedeki yağışların ardından, lisenin spor salonunun istinat duvarı, büyük gürültüyle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çökme anı çevredekiler tarafından görüntülendi.

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Olay, sabah saatlerinde Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi’nde meydana geldi. Atatürk Anadolu Lisesi spor salonunun duvarında çatlaklar oluştu. Duvarın çökme ihtimaline karşı sokak boşaltıldı, Okuldaki 577 öğrenci tahliye edildi.

OKUL TATİL EDİLDİ

Tahliyenin hemen ardından ise duvar büyük gürültüyle çöktü. Alınan tedbirler nedeniyle olayda ölen ya da yaralanan olmazken, okul tatil edildi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.