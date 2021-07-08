Türkiye Son dakika! Ordu'da koronavirüs nedeniyle bir mahalle daha karantinaya alındı

Son dakika! Ordu'da koronavirüs nedeniyle bir mahalle daha karantinaya alındı

Türkiye

Son dakika! Ordu'da koronavirüs nedeniyle bir mahalle daha karantinaya alındı

Ordu’da Akkuş ilçesine bağlı Damyeri Mahallesi 3 gün önce karantinaya alınmıştı. Ünye ilçesine bağlı İnkur Mahallesi Armutlu Küme Evleri mevkisi de koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.

08 Temmuz 2021, Perşembe 15:50 Son Güncelleme:
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Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Ünye'ye bağlı İnkur Mahallesi Armutlu Küme Evleri mevkisinde koronavirüs vakaları ile olası vaka ve temaslıları sonucu ev karantinasında bulunanlar olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla mahallede karantina kararının alınmasının gerekli oldu. Ordu Ünye ilçesi İnkur Mahallesi Armutlu Küme Evleri mevkisinde 08.07.2021 tarihi saat 15.00’ten itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mevkisi ile olan giriş çıkışların kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

Öte yandan 3 gün önce de Akkuş ilçesine bağlı Damyeri Mahallesi, koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alınmıştı.


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