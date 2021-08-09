Türkiye Son dakika! Ordu’da sağanak yağış nedeniyle heyelan oldu

Son dakika! Ordu’da sağanak yağış nedeniyle heyelan oldu

Türkiye

Son dakika! Ordu’da sağanak yağış nedeniyle heyelan oldu

Ordu’da sağanak yağış nedeniyle Korgan, Kabadüz, Çamaş ve Perşembe ilçelerinde heyelan ve su taşkınları yaşandı.

09 Ağustos 2021, Pazartesi 15:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ordu’da sabah saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran sağanak, birçok ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Korgan ve Çamaş ilçelerinde ise aşırı yağışların getirdiği çöpler yolların kapanmasına neden oldu.

Kentte günler öncesinde uyarıların yapıldığı sağanak, sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte kenti etkisi altına alan sağanak; Korgan, Kabadüz, Çamaş ve Perşembe ilçeleri başta olmak üzere birçok ilçede heyelanlara ve su taşkınlarına neden oldu, yollarda su birikintileri oluştu.

Perşembe ilçesindeki şiddetli yağışlar sonucu Ramazan, Alçakbel ve Mersin mahalleleri bağlantı yolu üzerinde, 200 metrelik alanda 3 heyelan meydana geldi. Kabadüz-Ordu karayolu Karakiraz mevkisinde de yağışın etkisiyle yolda oluşan taşkın sebebiyle araçlar yolda kaldı. Korgan ve Çamaş ilçelerinde ise aşırı yağışların getirdiği çöpler yolların kapanmasına neden oldu.

Yağışın sürdüğü bölgede yaşanan heyelan ve su taşkınlarında can kaybı yaşanmazken, ekiplerin hasarların oluştuğu noktalarda iş makinesiyle çalışmalara başladığı belirtildi.


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Gözü şimdi daha yükseklerde: Erzurum
Banu Şen
Hakan Çelik
İşte Güney Kore mucizesi
Hakan Çelik
Şirin Sever
Mücadelenizi çok sevdik kızlar
Şirin Sever
Murat Gülderen
Yangını tahmin eden teknolojiler
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Yangın tartışmaları
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Hep birlikte mücadele edeceğiz
Murat Çelik
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Akşam Postası | 9 Ağustos 2021