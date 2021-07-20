Gelen bir son dakika haberine göre, İzmit Orduevi önünde dün gece kalabalık bir grubun saldırısına uğrayan 3 genci, askerler kurtardı. Olay anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.









Olay, dün gece saatlerinde Kozluk Mahallesi’ndeki Orduevi’nin önünde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada, kalabalık bir grup 3 gence saldırdı. Orduevi’nde görevli askerler, olaya müdahale etti. Askerleri gören grup kaçtı. Olayla ilgili polise şikayette bulunulmadığı belirtildi.

Olay anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi



