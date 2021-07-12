Türkiye Son dakika: Orhan İnandı hakkında flaş karar!

Son dakika: Orhan İnandı hakkında flaş karar!

Türkiye

Son dakika: Orhan İnandı hakkında flaş karar!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı tutuklandı.

12 Temmuz 2021, Pazartesi 18:59 Son Güncelleme:
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Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen İnandı, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Bu işlemden sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen İnandı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.

FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı, MİT'in yürüttüğü çalışmayla Türkiye'ye getirilerek 5 Temmuz'da adli makamlara teslim edilmişti.

AA

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