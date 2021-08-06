Gündem Son dakika... Orman Genel Müdürlüğü açıkladı! İşte yangınlarda son durum

Son dakika... Orman Genel Müdürlüğü açıkladı! İşte yangınlarda son durum

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Son dakika... Orman Genel Müdürlüğü açıkladı! İşte yangınlarda son durum

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 28 Temmuz-6 Ağustos döneminde meydana gelen 208 orman yangınından 196'sının kontrol altına alındığını bildirdi.

06 Ağustos 2021, Cuma 10:58 Son Güncelleme:
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OGM, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin özellikle güney kesimlerini etkisi altına alan orman yangınlarının son durumuna ilişkin şu bilgilere yer verdi:

"Saat 09.45 itibariyle 28 Temmuz-6 Ağustos 2021 tarihleri arasında, Türkiye'de meydana gelen 208 adet orman yangınının 196'sı devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır."

AA

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