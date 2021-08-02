Türkiye Son dakika: Orman yangınlarında il il son durum! Bakanlık tabloyu paylaştı

Son dakika: Orman yangınlarında il il son durum! Bakanlık tabloyu paylaştı

Türkiye

Son dakika: Orman yangınlarında il il son durum! Bakanlık tabloyu paylaştı

Son dakika haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, son 5 günde 32 ilde meydana gelen 119 yangının kontrol altına alındığı, 3 ildeki 7 yangının da devam ettiğini duyurdu.

02 Ağustos 2021, Pazartesi 00:04 Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanlığı 28 Temmuz- 1 Ağustos arasındaki orman yangınları detay durumunu açıkladı.

Buna göre; Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde meydana gelen 14 yangından 2'si, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, Seydikemer ilçelerinde yaşanan 10 yangından 4'ü ve Tunceli'nin Hozat ilçesinde 1 yangın devam ediyor. Ayrıca, son 5 gün içerisinde 32 ilde meydana gelen 119 yangın kontrol altına alınırken, 3 ilde 7 yangın devam ediyor. 

DHA

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