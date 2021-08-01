Son dakika: Orman yangınlarında son durum! Ciğerlerimiz yanıyor..

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlarla cansiperane mücadele devam ediyor. Bodrum'da çeşitli bölgelerde şiddetini arttıran yangınlar Çökertmeye ulaştı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Mazı-Çökertme arasında Twitter'dan yaptığı yayında yanan yamaçları işaret ederek "Artık ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

Ahmet Aras, bölgenin cayır cayır yandığını belirterek, "Bizim şu anda yapabileceğimiz tek şey meskun mahalleri korumak. Ağaçları, ormanları koruyamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Aras, yayının sonunda alevlerin yaratığı tehlike nedeniyle beraberindekilere "Bir an önce gidelim, çıkalım buradan" dedi.

TÜRKİYE'NİN CİĞERLERİ YANIYOR

Dört gündür Türkiye yangınlarla boğuşuyor. Özellikle Türkiye'nin güney illerinde birbirine yakın tarihlerde çıkan 125 orman yangınından 117'si kontrol altına alındı.

Orman yangınlarıyla ilgili gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte yangınlarla ilgili son dakika gelişmeleri:

23.40: Tarım ve Orman Bakanlığı: 32 ilde 119 yangın kontrol altında, 3 ilde 7 yangın devam ediyor.

23.23: Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek için 3 yangın söndürme uçağı gönderileceğini bildirdi.

23.05: Manavgat'ta yangın devam ederken akşam saatlerinde bir yangın da Gündoğdu Mahallesi Kısalar mevkiindeki ormanlık alanda çıktı.

22.31: Marmaris'teki orman yangınında, alevlerin tehdit ettiği Turunç Mahallesi'ndeki turistler ve vatandaşlar, karayolunun yangın nedeniyle kapanmasının ardından tur tekneleriyle tahliye edildi. Turistlerin tümü eşyalarını toplayıp otellerini terk ederlerken, ev ve işletme sahipleri hortumla binaların önünü sulayarak olası alevlere karşı önlem aldı.

22.29: Bakan Pakdemirli, "Muğla Kavaklıdere yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor." açıklamasında bulundu.

22.05: Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangınla mücadele yoğun şekilde sürüyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, Senir ve Umutlu mahallelerini tehdit etmeye başladı.

21.05: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "28 Temmuz-1 Ağustos arası çıkan yangınların bilançosu olarak; 125 yangın çıkmıştı, 117 yangın ya tamamen söndürüldü ya kontrol altına alındı." dedi. Bakan ayrıca acı haberi vererek can kaybının 8'e yükseldiğini söyledi.

20.46: Marmaris ilçe merkezindeki Armutalan Mahallesi'nin ormanlarla çevrili Sekine Evren, Sinan Mevki ile 438 sokak üzerindeki evler yangının 1 kilometre yaklaşmasıyla tedbir amaçlı tahliyeye başladı. Saat 17.30'dan itibaren polis ve zabıta megafonlarla, çevre camilerden ise evlerin tahliyesi için anonslar yapıldı. Lüks villa ve sitelerle çevrili 3 sokakta bulunan 400 hanenin bir kısmı uyarıları dikkate alarak tahliyelerini yaptı. Gerekli eşyalarını yanlarını alan mahalleli araçlarına binerek ilçe merkezine gitti. Bazı vatandaşlar da kadın ve çocukları ilçe merkezine göndererek kendileri beklemeye başladı.

19.49: Muğla'nın Bodrum ilçesini saran alevler, maalesef Çökertme'ye sirayet etti. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, sosyal medya üzerinden vatandaşlara "Yol kapanıyor, derhal bölgeyi terk edin" diye çağrı yaptı.

19.39: Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 4 gün önce başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

19.08: Muğla'nın Menteşe ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Menteşe'nin Sungur Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, saat 18.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına 1 uçak ile havadan, 2 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer, 3 itfaiye aracı ve orman işçileri karadan müdahale etmeye başladı. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek oluyor.

18.02: Bakan Yanık, "Yangından etkilenen 5 ilimize acil ve temel ihtiyaçların karşılanması için 11.000.000 TL daha kaynak aktarıyoruz. Böylece Bakanlık olarak toplam 21.000.000 TL destek ulaştırmış olacağız. Bölgedeki ihtiyaca göre desteklerimiz sürecek." dedi.



