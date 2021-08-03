Son dakika: Orman yangınlarında son durum! Ekipler seferber oldu

Türkiye yangınlarla boğuşuyor. Bakanlar Koca ve Pakdemirli, yangınlarla ilgili yeni gelişmeleri aktardı. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli son olarak Denizli'deki yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Sağlık Bakanı Koca da Antalya ve Muğla'daki son durumu paylaştı.

İşte yangınlarla ilgili son dakika gelişmeleri:

18.11: Denizli'nin Tavas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Pınarlık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

17.35: Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Akpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangını kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

17.25: Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Azerbaycan'dan gelen ekip Afyonkarahisar'a ulaştı.

Türkiye-Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan dün gece ülkeye giriş yapan 41'i itfaiye aracı olmak üzere toplam 53 araçlık konvoy, bugün öğlen saatlerinde Afyonkarahisar'da yakıt ikmali yaptı. 253 personelin bulunduğu araç konvoyuna, Afyonkarahisarlı vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.



