Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris Öğretmenevi’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli, "Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye'de afetten etkilenen vatandaşlarımızın tarımsal alanla ilgili ön hasar tespit çalışmalarını bitirdik." diye konuştu.

"Bugün Marmaris'te 45.5 dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı"

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Hava sıcaklığında bugün Marmaris'te 45.5 dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Önceki rekor 7 Temmuz 1988'de 45.2 olarak ölçülmüştü." dedi.

Bakan Pakdemirli, "Manavgat'ın batı tarafında iyi bir haber aldık. Ekiplerimiz biraz risk aldılar. İyi bir noktaya doğru gidiyor. Kontrol diyemeyiz ama belli bir noktaya girdiler." açıklamasını yaptı.

Pakdemirli, "Elimizdeki mevcut envanterde, sürekli çalıştığımız uçak ve helikopter sayımız, şu an yönetim helikopterlerini, uçaklarını saymazsak 48, sayarsak 53-55'i buluyor." ifadelerini kullandı.

"Üreticilerimizin mağduriyeti giderilecek"

Bakan Pakdemirli, "5 ilimizde 18 ilçe, 78 köy ve 2 bin 219 çiftçimiz yangınlardan etkilenmiş durumda. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz üreticilerimizin mağduriyeti giderilecek." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

''Rüzgarın varlığı da bizi çok ciddi etkiliyor''

İlk 4.5 günü Antalya'da geçirmiştik. 2 günü aşkın süredir buradayız. Biraz önce Köyceğiz'den geldim. Bir milletin niçin millet olduğunu, bu devletin büyük devlet olduğunu bir kere daha hepimiz şahit olduk. Bugün saat 11 civarında sayın bakanımızla bugün konuştuğumuzda durumun biraz daha stabil olduğunu değerlendirmiştik. Öyle bir rüzgarla ve hava kurumuyla karşı karşıyayız ki yarım saat, bir saat önce tamamen söndürdüğünüzü düşündüğünüz yangın yarım saat sonra çok daha şiddetli şekilde alevleniyor. Hava sıcak, dezavantajımız. Nem az, dezavantajımız. Rüzgarın varlığı da bizi çok ciddi etkiliyor.

''Bunların hepsine göğüs gereceğiz''

Marmaris'ten gelirken 2 yerde ufak diyebileceğimiz bir yangın vardı. Yerleşim yerlerini etkileyen yangınlar değil. Türkiye'deki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, destek aldığımız tüm belediyelerimize, hatta şantiyelere ve özel sektöre teşekkür etmek istiyorum. Burada hiç kimse siyasi ve ideolojik bir ayrım ortaya koymadan mücadelesini sürdürüyor. Provokasyon var mı, var. Ormancının yanına gidip 'Siz işinizi yapmıyorsunuz' diyenler beni son derece rencide ediyor. Ormancının yanına gidip 'Siz işinizi yapmıyorsunuz' diyenler beni son derece rencide ediyor. Bunların hepsine göğüs gereceğiz. Köyceğiz'de ateşin içindeydiler. Ormanın içinde arazözlerle birlikte yangını söndürmek başka bir kahramanlık hikayesidir. Menteşe'deki bütün evler yandı diye bütün kamuoyuna bilgi vermek insafsızlık ve vicdansızlıktır. Buradaki insanların hayatlarıyla, duygularıyla oynamanıza kimse müsaade edemez.

AA



