Son dakika haberi: İstanbul Kartal'da, ormanlık alanda cesedi bulunan 16 yaşındaki lise öğrencisi Arda Yurtseven, toprağa verildi. İntihar ettiği öne sürülen Arda Yurtseven’in arkadaşları son zamanlarında içine kapanık olduğunu ve kendi halinde gezindiğini söylediği belirlendi. Ayrıca mavi balina oyunu iddiaları üzerine Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çalışma başlattı.

AYDOS ORMANI'NDA AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

Son dakika haberleri... Evden ayrıldığı 19 Eylül'den bu yana aranan ve dün Aydos Ormanı'nda cesedi bulunan Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi öğrencisi Arda Yurtseven için Esentepe Mahallesi'ndeki cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Aile yakınları ve vatandaşların katıldığı cenazede, baba Hakkı Yurtseven taziyeleri kabul etti.

Arda Yurtseven'in cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Kurfalı Mezarlığı'na defnedildi. Evden ayrıldığı 19 Eylül'den sonda sonra haber alınamayan Arda Yurtseven'in telefonunun en son sinyal verdiği Aydos Ormanı'nda arama yapan ekipler, Yurtseven'in cesedini, dün bir ağaçta ipe asılı halde bulmuştu.

MAVİ BALİNA İDDİASI ARAŞTIRILIYOR

Yurtseven'in ölümünün ardından Mavi balina isimli oyun etkisi olduğu iddia edildi. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Henüz yapılan çalışmalarda oyuna dair bilgiye rastlanmadı. Henüz yapılan çalışmalarda oyuna dair bilgiye rastlanmadı.

Sabah











