Türkiye Son dakika: Ormanda kaybolan Pelin ve Şeyda Kaya kardeşler uyurken bulundu

Son dakika: Ormanda kaybolan Pelin ve Şeyda Kaya kardeşler uyurken bulundu

Türkiye

Son dakika: Ormanda kaybolan Pelin ve Şeyda Kaya kardeşler uyurken bulundu

Bartın'ın Kaman Köyünde fındık bahçesine giden 7 ve 9 yaşındaki Pelin ve Şeyda Kaya kardeşler kaybolmuştu. İki kardeşten sevindiren haber geldi.

18 Ağustos 2021, Çarşamba 09:05 Son Güncelleme:
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Bartın'ın Kaman köyünde saat 13.00 sıralarında ormanlık alanda kaybolan Pelin ve Şeyda Kaya kardeşler ekiplerin aramaları sonucu bulundu.

Bartın'ın Kaman Köyünde babaanneleriyle birlikte fındık bahçesine giden 7 ve 9 yaşındaki kardeşler köye dönerken kayboldu. 2 kardeşi bulmak için ormanlık alanda arama çalışması başlatıldı. 

İstanbul'dan anneleriyle birlikte memleketleri Bartın’ın Kaman Köyü’ne gelen Pelin Kaya (9) ve kardeşi Şeyda Kaya (7), babaanneleri Fethiye Kaya ile birlikte fındık bahçesine gitti. 2 kardeş öğle saatlerinde 3 kilometre uzaklıktaki köydeki eve gitmek için yola çıktı. Akşam saatlerinde köye dönen babaanne torunlarının eve gelmediğini görünce durumu jandarmaya bildirdi. Köye jandarma, AFAD, Batı Karadeniz Telsiz ve Radyo Amatörler Derneği üyeleri geldi. Jandarma ısı algılayan termal drone ve iz takip köpeği ‘Pati' ile arama yaptı. Köylüler de arama çalışmalarına katıldı. Ormanlık alanda çocukları arama çalışmaları devam ediyor.  

Pelin ve Şeyda Kaya kardeşler ekiplerin aramaları sonucu bulundu. Ailenin haber vermesi üzerine akşam arama başlatan ekipler, saat 01.30 sıralarında iki kardeşi kayboldukları fındık bahçesinden 5 kilometre uzaklıktaki yangın gözetleme kulesinin altında uyurken buldu. 12,5 saat sonra bulunan çocuklardan gelen mutlu haber ile aile büyük sevinç yaşadı. Kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, eve geldikleri sırada yönlerini kaybetikleri öğrenildi. sağlık kontrolünden geçirilen iki kardeş, ardından ailelerine teslim edildi. 


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