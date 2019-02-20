Son dakika! Osman Kavala hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 16 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamedeki şüpheliler arasında Can Dündar ve Memet Ali Alabora da yer alıyor. İddianamede darbeye teşebbüsten 16 isim haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Savcılık tarafından Kavala hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. İddianamede Osman Kavala’nın yanı sıra Can Dündar, Memet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay ve Tayfun Kahraman’ın isimleri de yer aldı. Cumhuriyet savcısı, 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyet hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs" ve "Gezi olaylarını finanse etmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

İddianamede şüphelilerin 2011 yılından itibaren söz konusu olayları yönlendirmeye başladığı öne sürülüyor. Şüpheliler, Gezi parkına ilişkin Türkiye’de meydana gelen tüm olaylardan sorumlu tutuluyor. Can Dündar’ın da aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İddianamede, Bakanlar kurulu ve 746 kişi iddianamede müşteki olarak yer alıyor.

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