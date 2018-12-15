Son dakika! Osmanbey metro durağında korkunç olay

Olay, Hacıosman-Yenikapı yönünde, Osmanbey istasyonunda saat 07.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20'li yaşlarda olduğu tespit edilen kimliği henüz belirsiz bir erkek yolcu, tren istasyona geldiği sırada raylara atladı. Vatmanın frene basmasına rağmen raylara atlayan kişi metronun altında kaldı.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, metro yolcuları tahliye edildi. Sağlık ekipleri raylara atlayan kişinin öldüğünü tespit etti. Polis olay yerinde incelemelerde bulunurken metro seferlerinde de aksama yaşandı.

Hacıosman-Yenikapı yönünde seferler Osmanbey'e kadar yapılırken, Taksim yönüne gidecek yolcular İETT otobüsleriyle taşındı. Yenikapı-Hacıosman yönündeki seferler için ise Taksim'e kadar gelebilen yolcular İETT otobüsleriyle Osmanbey'e götürüldü. Yolcular, burada, Hacıosman-Osmanbey arası ring seferi yapan metroya binerek yolculuklarına devam ettiler.

Polisin, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin çalışmasının sona ermesiyle birlikte, metro seferleri saat 10.00 sıralarında normale döndü.

İSTANBUL METRO'DAN AÇIKLAMA:

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise "Teknik bir arıza sebebiyle M2 hattımızda Taksim - Osmanbey İstasyonları arasında sefer yapılamamaktadır" ifadeleri dikkat çekti



