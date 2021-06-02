Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Gerçekleşen sarsıntının saat 09.14'te yerin 6,3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Osmaniye Kadirli’de saat 09.14’de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Osmaniye AFAD, Kadirli İlçe Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre an itibari ile olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır.