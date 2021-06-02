Türkiye Son dakika... Osmaniye'de korkutan deprem

Son dakika... Osmaniye'de korkutan deprem

Türkiye

Son dakika... Osmaniye'de korkutan deprem

Son dakika gelişmesi... Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

02 Haziran 2021, Çarşamba 09:38 Son Güncelleme:
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Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Gerçekleşen sarsıntının saat 09.14'te yerin 6,3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Osmaniye Kadirli’de saat 09.14’de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Osmaniye AFAD, Kadirli İlçe Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre an itibari ile olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır.

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