Son dakika... Osmaniye'de korkutan deprem
Son dakika gelişmesi... Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
02 Haziran 2021, Çarşamba 09:38 Son Güncelleme:
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Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Gerçekleşen sarsıntının saat 09.14'te yerin 6,3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Osmaniye Kadirli’de saat 09.14’de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Osmaniye AFAD, Kadirli İlçe Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre an itibari ile olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır.
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