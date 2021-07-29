Türkiye Son dakika... Osmaniye'de orman yangını! 6 kişi gözaltına alındı

Son dakika... Osmaniye'de orman yangını! 6 kişi gözaltına alındı

Türkiye

Son dakika... Osmaniye'de orman yangını! 6 kişi gözaltına alındı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki orman yangını ikinci gününde devam ediyor. Gece boyu karadan devam çalışmalara, havanın aydınlanmasıyla havadan da destek verilmeye başlandı. Öte yandan Dereobası Mahallesi'ndeki orman yangınını çıkardığı şüphesiyle gözaltına alınan 6 kişinin sorgusu ise devam ediyor.

29 Temmuz 2021, Perşembe 10:46 Son Güncelleme:
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İlçeye bağlı Karatepe ve Bozkuyu köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 13.00 sıralarında çıkan yangın, ikinci gününde poyrazın da etkisiyle devam ediyor. Dün havanın kararması nedeniyle ara verilen havadan müdahaleye günün ışımasıyla birlikte tekrar başlandı.

Yerleşim yerlerine sıçrayan, evlerin ve bahçelerin yandığı, ahırlardaki hayvanların da öldüğü yangın, gece karadan yapılan müdahaleye rağmen kontrol altına alınamadı. Poyrazın etkisiyle hızla büyüyen yangını söndürmek için ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.

Öte yandan Osmaniye merkeze bağlı Dereobası Mahallesi'ndeki orman yangını ise gece saatlerinde kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Dereobası Mahallesi'ndeki orman yangınını çıkardığı şüphesiyle gözaltına alınan 6 kişinin sorgusunun ise devam ettiği bildirildi.

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye) (DHA) 

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