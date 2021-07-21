Son dakika! Osmaniye'de yangın! Söndürme ekipleri sevk edildi
Son dakika haberi...Osmaniye Kadirli'de yangın çıktı. Yangın söndürme ekipleri olay yerine geldi.
21 Temmuz 2021, Çarşamba 16:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İlçeye bağlı Sarıtanışmanlı köyündeki ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.