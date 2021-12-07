Türkiye Son dakika: Osmaniye’deki orman yangını söndürüldü

Son dakika: Osmaniye’deki orman yangını söndürüldü

Türkiye

Son dakika: Osmaniye’deki orman yangını söndürüldü

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin karadan müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

07 Aralık 2021, Salı 01:15 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Söğütlügöl mahallesi Mahmutlar mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gece karanlığında alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu Düziçi İlçe Orman İşletme Şefliğine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip ile arazöz aracı sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangına kısa sürede müdahale eden ekipler yangını kontrol altına aldı.

Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları başlatılırken yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

OSMANİYE (İHA)

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