Türkiye Son dakika: Otobüste ortalık karıştı! İnmesini istediler

Son dakika: Otobüste ortalık karıştı! İnmesini istediler

Türkiye

Son dakika: Otobüste ortalık karıştı! İnmesini istediler

Kadıköy'den Pendik'e giden İETT otobüsünde, bir yolcu ile diğerleri arasında gerginlik yaşandı. Yolcu maskesini burnunun altına indirince ortalık karıştı. Bazıları da hastanede tüm gün çalıştıkları halde maskelerini çıkarmadıklarını ifade etti.

22 Ağustos 2021, Pazar 10:56 Son Güncelleme:
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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kadıköy'den Pendik'e giden 16 numaralı İETT otobüsünde yaşandı. Otobüste maskesini burnunun altında takan bir yolcu ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Önce uyarılan kişi maskesini düzeltmeyince otobüsteki diğer yolcularında tepkisiyle karşılaştı.

Tartışmaya otobüsteki diğer yolcular da karıştı. Bazı yolcular koronavirüs geçirdikleri halde maske takmaya devam ettiklerini söylerken, bazıları da hastanede tüm gün çalıştıkları halde maskelerini çıkarmadıklarını ifade etti.

Maskesinin konuştukça kaydığını söyleyen kişi, kalabalığı ikna edemedi ve ortalık karıştı. Maskesini çenesinin altında takan kişi ile otobüsten inmesini isteyen diğer yolcular uzun süre tartıştı. O anlar otobüsteki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Öte yandan otobüs şoförü maskesini burnunun altında takan yolcunun otobüsten inmesini istedi. Ancak yolcu kabul etmeyerek devam etti. 

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