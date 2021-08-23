Ekonomi Son dakika! Otomobil devi Chevrolet on binlerce aracını geri çağırdı!

Son dakika! Otomobil devi Chevrolet on binlerce aracını geri çağırdı!

Ekonomi

Son dakika! Otomobil devi Chevrolet on binlerce aracını geri çağırdı!

Chevrolet, Bolt model araçlarını geri çağırıyor. Otomotiv devi General Motors, Chevrolet Bolt elektrikli araçları geri çağırma gerekçesini de açıkladı.

23 Ağustos 2021, Pazartesi 09:20 Son Güncelleme:
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Dünyanın önde gelen otomotiv devi General Motors, Chevrolet Bolt marka otomobillerini geri çağırma kararı aldı.

ABD'li otomotiv devi General Motors, yangın riski oluşturduğu gerekçesiyle geri çağırdığı Chevrolet Bolt elektrikli araçlarının sayısını artırdı.

LG'nin üretmiş olduğu bataryaları kullanan Bolt'un 2019-2022 model arası üretilmiş olan 73 bini geri çağırıldı. Geri çağırma kapsamında yapılacak onarımların toplam maliyetinin 1 milyar doları bulabileceği belirtildi.

LG DE UYUMLU ÇALIŞIYOR

Teknoloji devi LG, GM'nin geri çağırdığı otomobillere ilişkin olarak müşteri ve iş ortaklarıyla aktif şekilde çalışmaya başladı.

HYUNDAI DE GERİ ÇAĞIRMIŞTI

Hyundai Motor, yangın riski nedeniyle 82 bin elektrikli aracını geri çağırmış, LG üretimi olan bataryaları değiştirmek için 900 milyon dolar harcamıştı.


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