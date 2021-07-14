Son dakika: Otoyolda şok anlar! Kilometrelerce yolu böyle gitti

Ankara- Konya yolunda otomobiliyle ters yönde giderek, trafiği tehlikeye düşüren sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Diğer sürücülerin selektör yaparak uyarmasına rağmen kilometrelerce ters yönde giden sürücü, büyük tepki çekti.





SÜRÜCÜLER SELEKTÖR YAPARAK UYARMAYA ÇALIŞTI

Ankara-Konya yolunun Gölbaşı mevkisinde otomobiliyle ters yönde giden sürücü, trafiği tehlikeye düşürdü. Trafiğin yoğun olduğu yolda Konya'ya doğru ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsünü gören sürücüler, panik yaşadı. Sürücüler, kaza riski oluşturan sürücüyü selektör yaparak ve korna çalarak uyarmaya çalıştı. Ancak sürücü, uyarılara aldırış etmeden ters yönde hızla ilerlemeye devam etti.

"VALLAHİ KAZA YAPACAK"

Bu sırada kendi şeridinde Konya yönüne giden başka sürücü, karşı şeritte ters yönde giden sürücüyü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntüde sürücünün, "Bunlar yüzünden kaza oluyor. Ters yönde nasıl gidiyor? Karşıdan arabalar geliyor, ne olacak şimdi? Vallahi kaza yapacak" dediği duyuldu.

Sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen otomobil, bir süre ters yönde yola devam edip, gözden kayboldu.



