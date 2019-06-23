Son dakika! Oy verme işlemi sona erdi! Sonuçlar bekleniyor
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi için saat 08.00'den itibaren başlayan oy verme işlemi 17:00 itibarıyla sona erdi.
Sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17:00 itibarıyla sona erdi. Sandıklarda oy sayımı işlemi başladı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 6 Mayıs'ta verdiği, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi" kararı üzerine İstanbullular bugün tekrar sandık başına gitti.
Seçimde, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel ve bağımsız adaylar yarıştı.
Oy verme süresinin bitmesinin ardından sandıklar açılmaya başlandı
SONUÇLAR POSTA.COM.TR'DE
Seçim sonuçları YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının hemen ardından posta.com.tr'den takip edilebilir.