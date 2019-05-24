Olay, Bakırköy Ataköy 1. Kısımda meydana geldi. İddiaya göre, oyuncu Cihat Tamer’in kız kardeşi Ayşe İnci Ergüven yaşadığı evin banyosunda henüz bilinmeyen bir nedenle düşerek baygınlık geçirdi

Kendisinden bir süre haber alamayan komşuları Ergüven’in hayatından endişe ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve giren ekipler yaşlı kadının banyoda kilitli olduğunu fark etti. Kapının hemen arkasında olan kadının bulunduğu yere giremeyen ekipler itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri banyoda bulunan camdan içeriye girdi ve kapıyı açtı. Ergüven Ambulans ile Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İHA



