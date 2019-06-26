Son dakika! Özcan Deniz ile Feyza Aktan tek celsede boşandı

Evlendiğinde karnı burnunda olan Feyza Aktan 30 Nisan 2018'de de oğulları Kuzey'i dünyaya getirmişti. Çiftin evliliğinde sorunlar olduğu iddia edilmişti. Dedikodular doğru çıktı.

ARBEDE YAŞANDI

Özcan Deniz ile Feyza Aktan bugün boşanma davası için Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Çifti görüntülemek isteyen gazeteciler ile güvenlik arasında arbede yaşandı.

ANLAŞMALI BOŞANDILAR

Özcan Deniz ile Feyza Aktan anlaşmalı olarak boşandı.

NEDEN BOŞANMA KARARI ALDILAR?

Söylenenlere göre Feyza Aktan, Özcan Deniz'in cep telefonunda başka bir kadından gönderilmiş mesajlar buldu.

Eşine hesap soran Aktan ile Deniz arasında büyük bir tartışma çıktı ve çift evliliklerini bitirmeye karar verdi.

Özcan Deniz'in Babalar Günü'nde Instagram'da paylaştığı ''Elimizden acımadan bu günümüz çalınsa da biliyorum tüm günler bizim oğlum'' mesajı da kafaları karıştırmıştı.

OĞLUNU GÖSTERMİYOR MU?

Feyza Aktan'ın ayrılık kararının ardından Özcan Deniz'in oğlunu görmesini engellediği iddia ediliyor.







