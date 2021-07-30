Türkiye Son dakika: Özel ekip kurularak yangınların nedeni araştırılacak

Son dakika: Özel ekip kurularak yangınların nedeni araştırılacak

Türkiye

Son dakika: Özel ekip kurularak yangınların nedeni araştırılacak

Yangınların çıkış nedenini araştırmak için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde özel ekip kuruldu. Orman yangınlarında terör ve sabotaj ihtimali araştırılacak.

30 Temmuz 2021, Cuma 11:29 Son Güncelleme:
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Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınları araştırmak için özel ekipler kuruldu ve dün sabah itibariyle ekipler çalışmalarına başladı. Ekipler, terör ve istihbarat birimlerinin de desteği ile meydana gelen orman yangınlarının çıkış sebebini, terör ve sabotaj ihtimali olup olmadığını tüm yönleriyle araştıracak. Araştırmadan çıkan sonuçlar adli birimlerle paylaşacaklar.


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