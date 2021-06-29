Türkiye Son dakika: Özel Harekatçıları mehteran takımıyla karşıladılar

Son dakika: Özel Harekatçıları mehteran takımıyla karşıladılar

Türkiye

Son dakika: Özel Harekatçıları mehteran takımıyla karşıladılar

Son dakika haberine göre, Adıyaman'da, Suriye’den dönen 241 Jandarma Özel Harekat personeli mehteran takımı tarafından karşılandı.

29 Haziran 2021, Salı 16:00 Son Güncelleme:
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Suriye’nin El Bab kentinde Barış Gücü Harekatı kapsamındaki görev süresini tamamlayan 241 Jandarma Özel Harekat personeli, Adıyaman’a dönüşü sırasında Besni ilçesinde mehteran takımı tarafından karşılandı.

Barış Gücü Harekatı kapsamında Suriye’nin El Bab kentinde 6 ay boyunca görev yapan Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Tabur Komutanlığı’nda görevli 241 Jandarma Özel Harekat personeli, Besni ilçesinde mehteran takımı ve vatandaşlar tarafından karşıladı. Karşılamada bulunan Besni Kaymakamı Nazlı Demir, “Sizlerin sayesinde bizler buralarda rahat uyuyoruz. Rabbim gücünüze güç katsın. Allah hainlere fırsat vermesin. Bu bayrak inmeyecek, ilelebet bu devlet ve bu millet yaşayacak. Sizler gurur kaynağımızsınız” dedi.

Mehter takımı tarafından karşılanan Özel Harekat personeli, bir süre dinlendikten sonra Adıyaman'a hareket etti.


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