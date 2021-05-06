Gelen bir son dakika haberine göre; Sancaktepe’de 14 Nisan’da kaybolan Özgür Kılınç’tan günlerdir haber alınamıyor. Oğlunun cinayete kurban gittiğini öne süren baba Düzali Kılınç ise, “Eşi sürekli çelişkili ifadelerde bulunuyor. Eşi ve eşinin ailesinden şüpheleniyorum” dedi.

İstanbul Sancaktepe’de yaşayan 37 yaşındaki Özgür Kılınç, iddiaya göre boşanmak üzere olan eşi ile tartıştıktan sonra 14 Nisan’da evden ayrıldı. İntihar edeceği şeklinde ailesine mesajlar atan Özgür Kılınç’a ulaşılamayınca, durum polise ve arama kurtarma ekiplerine bildirildi. Kılınç’ın telefonundan alınan son sinyallerin Çekmeköy’de bulunan bir ormanlık alandan geldiği tespit edildi. Kılınç’ı bulmak için başta polis olmak üzere çok sayıda arama kurtarma ekibi seferber oldu. Taşdelen ormanındaki aramalara AFAD ve AKUT, Çekmeköy Arama Kurtarma Ekibi (ÇEKUT), İHH’nın Arama Kurtarma, ANDA ve Motosikletli Arama Kurtarma (MAKUD) gönüllülerinden oluşan 100’ün üzerinde kişi katıldı. Kılınç’ı bulmak için sinyalin tespit edildiği ormanlık alanda yaklaşık 10 gün arama yapıldı ancak bir şey bulunmadı.

"OĞLUM İNTİHAR EDECEK BİRİ DEĞİL"

Kılınç’ın babası Düzali Kılınç ise şu iddialarda bulundu:

“Oğlum intihar edecek biri değildi. Ben oğlumun cinayete kurban gittiğini düşünüyorum. Bu düşünceye de eşinin sürekli ifadeler vermesi neden oldu. Bir de oğlum eşini arayıp intihar edeceğini söylemiş sözde. Bunu neden bizimle paylaşmadı. Kaybolduktan 12 saat sonra biz oğlumun kaybolduğunu duyduk. Bu olay artık kayıptan çıktı. Kaybolsaydı ormanda bulunurdu. Günlerce o kadar kişi köpeklerle birlikte aradı. Dediğim gibi, oğlumun eşi sürekli çelişkili ifadelerde bulunuyor. Ben eşi ve eşinin ailesinden şüpheleniyorum. Savcılığa gittim, cinayet hakkında suç duyurunda bulunacaktım ama savcı 17’sine kadar bir şey yapmayacağını söyledi ve karakola yönlendirdi. Karakola gittiğimde ise zaten kayıp başvurusunun olduğunu söylediler.”







