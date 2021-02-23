Siyaset Son dakika: Özlem Zengin'e hakaret eden kişi tutuklandı

Son dakika: Özlem Zengin'e hakaret eden kişi tutuklandı

Siyaset

Son dakika: Özlem Zengin'e hakaret eden kişi tutuklandı

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli Mert Yaşar tutuklandı.

23 Şubat 2021, Salı 19:51 Son Güncelleme:
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AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle dün gece gözaltına alınan Mert Yaşar Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Polis eşliğinde getirilen şüpheli Mert Yaşar ifadesi alınmak üzere savcılığa çıkarıldı. Savcılık'ta ifade veren Mert Yaşar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Yaşar "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan tutuklandı.

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