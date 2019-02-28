Hindistan ve Pakistan arasında dün savaş uçaklarının düşürülmesiyle sahaya da yansıyan gerilim sürüyor. Bu sabah itibarıyla Pakistan savaş uçaklarının Hindistan hava sahasını taciz ettiği iddiaları bölgedeki sıcak gündeme yeni bir boyut kazandırdı

KRİZ NASIL TIRMANDI?

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti. Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da dün sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi. Bu gelişmeler üzerine ülkelerden itidal çağrısı yapılırken, iki ülkenin nükleer gücü de tartışma konusu oldu.

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