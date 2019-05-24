Pakistan’ın Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'daki Peştun Abad bölgesinde bulunan Rahmania Camii’nde cuma namazı sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı.

Polis bölgeyi kordon altına alarak yaralıları hastaneye götürdü. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayla ilgili ilk belirlemelere göre, şiddetli patlama yakındaki evlerin camlarını paramparça etti. Patlamanın neden kaynaklandığı henüz belirlenemedi.

İHA



