Son dakika: Pandemi destek kredisi geliyor! İşletmelere verilecek

Sıkıntıda olan işletmelere 100 bin liralık destek kredisi verileceği ve ödeme kolaylıklarının planlandığı öne sürüldü. Kredi Garanti Fonu üzerinden organize edilen destek kredisinin, kefil-teminat gibi zorunluluklar olmadan edinilebilmesi ve çok sayıda bankanın bu sisteme dahil olması nedeniyle tercih edilebileceği belirtiliyor. İşte Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberi...

DESTEK KREDİSİ PANDEMİ NEDENİYLE UYGULAMAYA KONULACAK

Hükümet, daha önce deprem ve doğal afetlerde uygulamaya koyduğu destek kredisini pandemi için de planlıyor. Edinilen bilgiye göre, Hükümet, Acil Destek Kredisi Programı’na göre bir çalışma başlattı. Daha önce, deprem ve sel felaketi gibi durumlarda KOBİ’ler ve işletmeler için acil destek kredisi kapsamında yapılan çalışmanın bir benzeri, ‘pandemi’ nedeniyle yeniden uygulamaya konulacak. Daha önce KOSGEB aracılığıyla, son olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, 100 bin liralık kadınlara girişim desteği sağlamıştı.

İŞLETMELERE 100 BİN LİRA KREDİ

Ciro kaybı olan sıkıntıdaki işletmelere 100 bin lira kredi verilmesine ilişkin çalışmanın tamamlandığı belirtildi. Bu kredilerin, ödemesiz uzun bir dönemle, uzun vadeli planlandığı kaydedildi. Bir yıl ödemesiz, 36 ay vadeli plan yapıldığı belirtildi. Kredi Garanti Fonu üzerinden organize edilen destek kredisinin, kefil-teminat gibi zorunluluklar olmadan edinilebilmesi ve çok sayıda bankanın bu sisteme dahil olması nedeniyle tercih edilebileceği önü sürülüyor.

BANKARALARA KREDİ BORCU OLAN İŞLETMELER...

Geniş kapsamlı olduğu için çok sayıda işletmenin bundan yararlanabileceği ifade edildi. Bankalara kredi borcu olan, katma değeri yüksek ve üretime katkısı olan şirketlere yönelik de ayrı bir çalışma başlatıldığı belirtiliyor.

YENİDEN YAPILANDIRMADAN YARARLANANLAR DÜŞÜK

Hükümette yapılan değerlendirmelerde, yeniden yapılandırmayla planlanan amaca ulaşılamadığı öğrenildi. Pandeminin en yoğun olduğu ve işletmelerin çalışamadığı bir dönemde gündeme gelen yeniden yapılandırmadan yararlananların oldukça düşük kaldığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca yeniden yapılandırmanın ilk taksitini yatıranların devamını getirmediği de öğrenildi. Yapılandırmanın zamanlamasının yanlış seçildiğine ilişkin değerlendirmeler yapılıyor.

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