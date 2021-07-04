Dünya Son dakika: Papa hastaneye kaldırıldı

Son dakika: Papa hastaneye kaldırıldı

Dünya

Son dakika: Papa hastaneye kaldırıldı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko'nun "planlı ameliyat" nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı. 84 yaşındaki Papa'nın Roma'da kolon ameliyatı geçireceği belirtildi.

04 Temmuz 2021, Pazar 18:58 Son Güncelleme:
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Papa Françesko'nun tekrar eden karın ağrısı ve karında şişkinlik gibi şikâyetlere neden olan "semptomatik diverküler stenoz"dan mustarip olduğu öğrenildi. Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, Papa Françesko'nun bugün Roma'da papaların tıbbi tedavi gördüğü Gemelli Hastanesi'nde ameliyata alınacağını duyurdu.

İLK KEZ HASTANEYE KALDIRILDI

Papa Françesko, Katolik dünyasının ruhani liderliğine yükseldiği 2013 yılından bu yana ilk kez hastaneye kaldırılıyor. Papa bugün Vatikan'daki Aziz Petrus meydanında geleneksel pazar ayini sırasında binlerce kişiye hitap etmişti.

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