Adını, 'Yemekteyiz' ve 'MasterChef' yarışmalarıyla duyuran Murat Özdemir, papağana işkence yaptığı videoyu yayınlamasının ardından Türkiye'yi ayağa kaldırmış ve kısa süre sonra da gözaltına alınmıştı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, dün gece gözaltına alınan Murat Özdemir serbest bırakıldı.

Murat Özdemir'in linç edilme korkusuyla geceyi karakolda geçirdiği öğrenildi. Ancak bu kararın ardından savcıdan yeni talimat geldi. Özdemir yeniden gözaltına alındı.

ÖĞLE SAATLERİNDE ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Özdemir'in öğle saatlerinde adliyeye sevk edileceği öğrenilirken gece polis merkezinde tutulduğu ve alkollü olduğu belirtildi.

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