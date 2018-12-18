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  • Son dakika! Papağana işkence eden Murat Özdemir serbest bırakıldı, tekrar gözaltına alındı

Son dakika! Papağana işkence eden Murat Özdemir serbest bırakıldı, tekrar gözaltına alındı

Sosyal medya hesabından paylaştığı papağana işkence videosu ile kan donduran ve dün gece gözaltına alınan Murat Özdemir, serbest bırakıldıktan sonra yeniden gözaltına alındı

18 Aralık 2018, Salı 11:13 Son Güncelleme:
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Son dakika! Papağana işkence eden Murat Özdemir serbest bırakıldı, tekrar gözaltına alındı

Adını, 'Yemekteyiz' ve 'MasterChef' yarışmalarıyla duyuran Murat Özdemir, papağana işkence yaptığı videoyu yayınlamasının ardından Türkiye'yi ayağa kaldırmış ve kısa süre sonra da gözaltına alınmıştı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, dün gece gözaltına alınan Murat Özdemir serbest bırakıldı.

Murat Özdemir'in linç edilme korkusuyla geceyi karakolda geçirdiği öğrenildi. Ancak bu kararın ardından savcıdan yeni talimat geldi. Özdemir yeniden gözaltına alındı.

ÖĞLE SAATLERİNDE ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Özdemir'in öğle saatlerinde adliyeye sevk edileceği öğrenilirken gece polis merkezinde tutulduğu ve alkollü olduğu belirtildi. 

Haberin fotoğrafları için tıklayınÜnlülerden papağana işkence yapan Murat Özdemir'e tepki yağdı


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