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Son dakika... Paris'te bıçaklı saldırı: En az 4 ölü

Fransa'nın başkenti Paris'te Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen bıçaklı saldırıda dört kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde yaralıların da bulunduğu bildirildi.

03 Ekim 2019, Perşembe 16:08
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Son dakika... Paris'te bıçaklı saldırı: En az 4 ölü

Fransız basınındaki haberlere göre, Paris Emniyet Müdürlüğü binasına giren saldırgan, bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.

Dört kişinin yaşamını yitirdiği olayda, Emniyet Müdürlüğünde çalışan ve memur olduğu ifade edilen saldırgan, polis tarafından ölü ele geçirildi.

Çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı, bir metro durağı da kapatıldı.

Öte yandan İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in olay yerine gideceği kaydedildi.

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