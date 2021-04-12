Dünya Son dakika! Paris'te silahlı saldırı

Son dakika! Paris'te silahlı saldırı

Dünya

Son dakika! Paris'te silahlı saldırı

Paris'te bulunan Henri Dunant Hastanesi önünde gerçekleşen silahlı saldırıda, bir kadın ve bir erkek vurularak yaralandı.

12 Nisan 2021, Pazartesi 15:36 Son Güncelleme:
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Paris'te bir hastanenin önüne silahlı saldırı gerçekleştirildi. Gelen ilk bilgilere göre bir kişi saldırı sonucu hayatını kaybetti. Reuters'ta yer alan son dakika gelişmesine göre, saldırgan olay yerinden motosiklet ile uzaklaştı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre söz konusu hastane Kovid-19 aşı merkezi olarak da hizmet veriyor.

Saldırının bir terör eylemi olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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